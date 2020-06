Senterpartiet opnar for å omfamne Schengen

innenriks

– Organisasjonen bør avklare om vi skal stå fast på det vi har meint tidlegare, eller velje ein annan innfallsvinkel og bruke Schengen-samarbeidet til å styrkje kampen mot kriminalitet, seier leiaren i programkomiteen, Marit Arnstad, til NTB.

I dag er politikken til partiet at Noreg må ut av det europeiske grense- og politisamarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll.

Men i eit forslag som fredag blir sendt ut til partiorganisasjonen, utfordrar programkomiteen «ortodoksien» og set opp eit klart alternativ til dagens kurs.

– Av og til må alle parti teste litt – skal vi velje formuleringane frå tidlegare, eller har vi ein annan innfallsvinkel basert på ein fornya debatt? seier Arnstad.

«Styrkje samarbeidet»

Alternativet opnar implisitt for at Noreg skal bli verande i Schengen-samarbeidet, men at Sp vil «styrkje samarbeidet om kamp mot kriminalitet mellom Schengen-landa.»

Vidare inngår det i dette forslaget å halde oppe den nordiske passfridommen, styrkje Tollvesenets bemanning ved grensene og styrkje løyvingane til samarbeid mellom «tollvesen, grensestyresmakter og lokalt politi i grenseområda».

– Betyr dette at Sp har vorte meir positive til internasjonalt samarbeid?

– Dette er ikkje eit signal om at Sp er i ferd med å bli meir EU-vennleg eller endre noko som helst når det gjeld haldninga vår til EU og EØS. Det er ein refleksjon av korleis akkurat kampen mot kriminalitet kan fungere mellom land, seier Arnstad.

Utmelding

Tradisjonelt er EU, EØS og Schengen harde nøtter å knekke i eit raudgrønt samarbeid. Både SV og Sp er med motstanden sin mot EØS-avtalen på kollisjonskurs med Arbeidarpartiet.

I 2013, eit halvår før dei raudgrøne tapte valet, vedtok Sps landsmøte at Noreg skal melde seg ut av Schengen-samarbeidet.

– Vårt syn har vore at Schengen-samarbeidet gir oss mindre kontroll med kven som kryssar grensene, og at vi derfor ikkje bør ha Schengen-avtalen, men styrkje grensekontrollen, seier Arnstad.

Ho peikar samtidig på at det er delar av Schengen-samarbeidet som har fungert godt. Arnstad trekker fram informasjonsdeling, lokalt politisamarbeid i grenseområde og at passtyresmaktene kan samarbeide om å få oversikt over miljø og grupperingar.

Eit komplett utkast til nytt partiprogram skal vere klart 1. oktober. Politikken for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtakast på Sps landsmøte i midten av mars neste år.

