Raja vil ha nynorskmøte med Microsoft

– Eg vil invitere Microsoft til eit møte og oppmode dei til å på sitt vis sitt sikre posisjonen til norsk språk. Det inneber å ta omsyn til nynorsk spesielt, seier han til NRK.

Tidlegare har både Vestland og Møre og Romsdal fylke komme med eit opprop der dei ber teknologigiganten om å snu.

Microsoft har bestemt at nynorsk og 26 andre skriftspråk blir fjerna frå Outlook-appen på Iphone og Ipad ved utgangen av juni månad.

– Vi gjer dette for å skape ein samanheng på tvers av Microsoft 365- appar for iOS, seier talsperson Tone Kjensmo for Microsoft Noreg.

