ESA godkjenner tilskotsordning for pakkereisearrangørane

innenriks

Kvalifiserte selskap som tilbyr innanlands og internasjonale pakkereiser, kan få tilskot under den godkjende ordninga, som har eit budsjett på 500 millionar kroner.

Ordninga kjem i tillegg til den statleg subsidierte låneordninga for pakkereisearrangørar som ESA godkjende i mai.

– Pakkereisearrangørane kan no få tilskot og lån, slik at dei kan betale kundane tilbake. Vi trur at dette kan hjelpe fleire pakkereisearrangørar å overleve krisa, og å unngå konkurs, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Både lån og tilskot blir søkt i Innovasjon Noregs søknadsportal. Søknadsfristen for låneordninga er forlengd til 30. juni 2020.

(©NPK)