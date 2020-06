Bollestad open for å tillate hijab i politiet

innenriks

Forslaget har skapt debatt etter at det vart kjent førre veke.

– Utgangspunktet mitt, på generelt grunnlag, er å ha plass for å bruke hijab, seier Bollestad, som for tida er fungerande leiar i partiet, til NTB.

Men ho understrekar samtidig at ho må høyre grunngivinga til programkomiteen i debatten før ho bestemmer seg.

– Men eg er open for at vi skal ha plass for at folk kan vise trua si, og for mange er hijab ein viktig del av trua. Eg vil sjå på kva som ligg der av argumentasjon, så skal eg ta den vurderinga etterpå, seier KrF-nestleiaren.

Redaktør: – Underkastingsmerke

Hijab-forslaget er eitt av fleire som er komme inn i arbeidet med nytt partiprogram for KrF før stortingsvalet for neste år. Utvalet som har jobba med fagområdet, foreslår at politi og fagdommarar skal få bruke religiøse symbol/hovudplagg som ein del av uniforma, ifølgje den kristne avisa Dagen.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er ein av dei som har reagert. På leiarplass har han teke til orde for at forslaget må skrotast.

– Uansett korleis ein snur og vender på det, så er og blir hijaben eit underkastingsmerke under den muslimske guddommen. Det er eit unaturleg symbol å bli møtt av i ein rettssal eller når ein har med politiet å gjere, skreiv han førre veke.

– Skal lytte

Bollestad seier ho er avslappa og står veldig godt i ein debatt om det omstridde temaet.

– Det å kunne tore ha debattar på dette, det er det denne programkomiteen eigentleg har gjort. Dei har vist moglegheiter for å ta nokre debattar. Eg skal lytte til dei. Men eg er oppteken av at vi i norsk politi, i norsk helsevesen må ha rom for ulike typar folk som har ulike typar livssyn.

Ho forstår òg at enkelte kan bli provoserte av forslaget

– Ei uniform skal i første omgang ikkje vise personen du er, men den skal vise jobben din. Du er ein representant for det yrket du har. Så den diskusjonen må vi òg ta, seier ho.

