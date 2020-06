Bergensbanen framleis stengd etter avsporing i Flå

innenriks

Bane Nor opplyser fredag morgon at berginga av dei avspora vognene er i gang etter at Havarikommisjonen for transport er ferdige med undersøkingane sine.

Vognene vil bli trekte inn til Flå stasjon og deretter må rundt 300 sviller bytast og rundt 160 meter med spor bli lagt på plass før togtrafikken kan byrje att.

Klokka 18 fredag reknar Bane Nor med å kome med ein ny prognose om når toga kan byrje å gå mellom Flå og Nesbyen. Førebels er det organisert alternativ transport på strekninga.

Sør-aust politidistrikt fekk melding om avsporinga klokka 15.34 torsdag, skriv dei på Twitter.

Det var éin person om bord i toget då det spora av. Vedkomande skal ikkje vere skadd.

