Amundsen vil ha soldatar på grensa mot Nord-Sverige

– Situasjonen er så alvorleg i Nord-Sverige, og norske grenser er i realiteten ikkje kontrollert 24 timar i døgnet. På natta er det fri passering, og vi har indikasjonar på at folk passerer på natta. Det er ikkje ein ønskt situasjon, vi må unngå å få smitte frå Nord-Sverige, seier Amundsen til iTromsø.

Han vil at regjeringa skal setje i verk langt tydelegare tiltak for å unngå smitte til Nord-Noreg, og har sendt eit skriftleg spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om kva dei skal gjere for å avgrense ei eventuell smittespreiing over grensa.

– Dersom vi får eit oppbluss i Nord-Noreg, har vi langt dårlegare føresetnader enn andre stader i landet. Både med tanke på avstand, tilgang til helseressursar og føresetnadene til kommunane. Derfor ønskjer eg at politiet kan bruke Forsvaret som ressurs, seier Amundsen og peikar på slik Heimevernet vart brukt på Gardermoen.

