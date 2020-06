6.000 pasientar nytta fritt behandlingsval i vinter og vår

innenriks

Ordninga vart innført hausten 2015. Ho går ut på at pasientar kan velje private tilbydarar som er godkjende som leverandør av helsetenester.

Ei oversikt frå Helsedirektoratet viser at nesten 6.000 pasientar brukte ordninga dei fire første månadene i år.

Den største gruppa er somatiske pasientar (fysisk sjuke). For habilitering og ruspasientar har det vore ein tilbakegang, og spesielt har ein sett færre pasientar frå gruppa psykisk sjuke barn og unge. Her var tilbakegangen på 63 prosent frå same periode i fjor.

Auken for fritt behandlingsval var jamn fram til april, men flata ut då koronautbrotet ramma landet. Dei fleste pasientane (70 prosent) høyrde heime i Helse sør-aust. Det har truleg samanheng med at det er i denne regionen dei fleste private tilbydarane held til.

