«Gløymde» kulturaktørar letta over å ha vorte inkluderte i krisepakken til regjeringa

innenriks

Kulturminister Abid Q. Raja (V) varsla fredag at regjeringa utvidar kompensasjonsordningane til kulturlivet til å inkludere alle aktørane i verdikjeda.

Det inneber at aktørar innanfor lys, lyd og rigg; aktørar som leiger ut lokale der det skal gjennomførast eit kulturarrangement, medrekna litteraturhus, konserthus og privatteater; og artistar, management, booking og filmdistributørar, no blir inkluderte. Desse kan no søkje om å få dekt opptil 50 prosent av inntektstapet knytt til kulturarrangement.

– Koronapandemien har vore krevjande for kulturnæringa, dei frivillige og idretten, og målet mitt har vore å føre sektoren gjennom krisa. Etter ein tett dialog med bransjane er eg fornøgd med å kunne presentere utvida og målretta ordningar, seier Raja.

– Uhaldbar situasjon

I kultursektoren er no letten stor over at alle ledd blir inkluderte. I den førre ordninga var det berre sjølve arrangøren som fekk kompensasjon. Tone Østerdal, dagleg leiar i Norske Konsertarrangørar, seier denne forskjellsbehandlinga var svært uheldig.

– Viss dette hadde halde fram, ville dei ulike ledda i bransjen vorte sett opp mot kvarandre på ein veldig uheldig måte. Vi er ei næringskjede som er veldig tett knytt saman og heilt gjensidig avhengig av kvarandre. Det ville vorte ein heilt uhaldbar situasjon. Vi kunne ikkje ha sveivd i gang bransjen igjen utan dei ordningane som har komme i dag, seier Østerdal til NTB.

Godt, men seint

Letten er òg stor hos NEMAA, foreininga for norske booking- og managementsbyrå.

– Etter fire månader med frustrasjon og blodslit, så er vi veldig letta over å endeleg ha fått ein pakke som kjem mange av medlemmene våre til gode, seier styreleiar Joël Louis Schwalenstöcker til NTB.

– Det vi er spente på, er korleis ein skal klare å berekne inntektstap og kompensasjon for så mange ulike aktørar med så ulike type drift og pengestraumar. Vi håpar dei får løyst dette på ein fornuftig måte, seier Schwalenstöcker.

Bransjeforeininga for lyd og lys (BFSP) skriv på nettsida si at dei er veldig fornøgd med dagens ordning, men meiner ho kjem seint.

– Vi har lenge – med rette – vore kritiske til Radjas handtering av koronakrisa i kulturlivet, som heilt sikkert kjem av ein minister som er fersk i faget. Men han har lært, og også teke med seg erfaringane frå fleire år i finanskomiteen, og sikrar no framtida i kulturbransjen i Noreg, skriv organisasjonen.

Virke seier den nye pakken viser at kulturministeren no tek heile verdikjeda i norsk kulturnæring på alvor.

– Eg trur dette betyr at vi har ein levedyktig kultur- og musikkbransje etter at koronakrisa er over, seier forbundsleiar Hans Ole Rian i Creo, Noregs største kunstnarorganisasjon.

Meir støtte til media

Den mellombelse kompensasjonsordninga for media blir òg justerte.

– Det blir sett lik prosentsats for å kunne søkje, det vil seie at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medium som har hatt eit omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søkje, og vi endrar søknadsperioden til å vare frå 15. mars til og med 30. juni, i tråd med innspelet i mediebransjen, seier Raja.

Tidlegare var kravet for nasjonale medium på 20 prosent omsetningsfall.

Medium som søkjer kompensasjon, vil no kunne få dekt inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppover avgrensa til 15 millionar kroner.

Medietilsynet varslar at dei opnar for kompensasjonssøknader frå starten av august.

Endringane i ordningane føreset godkjenning frå ESA – EFTAs overvakingsorgan.

(©NPK)