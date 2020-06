Virke meiner Europa-opning er godt nytt

innenriks

– Vi er glade for at regjeringa har lytta til oss, og internt i Europa legg vekt på smittespreiing – ikkje geografisk plassering, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i hovudorganisasjonen Virke, som representerer over 24.000 verksemder primært innan handels- og tenestenæringa.

Han understrekar samtidig at dette ikkje blir ein sommar med normal reiseaktivitet, og at for mange bedrifter er sommarsesongen allereie køyrde.

Virke-sjefen etterlyser derfor ei lønnstilskotsordning i inntil 52 veker for dei bransjane som er hardast ramma av smitteverntiltaka, som mellom anna reiseliv, kultur og opplevingar.

