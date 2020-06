Stadig fleire unge får klamydia

innenriks

Det kjem fram i Folkehelseinsituttets årsrapport for overvaking av seksuelt overførbare infeksjonar.

– Dei auka klamydiatala kjem sannsynlegvis av ein kombinasjon av at fleire blir testa og at fleire faktisk blir smitta, fortel seniorrådgivar Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt 386.978 personar vart testa for klamydia i 2019, ein auke frå 6,3 prosent frå året før. Nær 60 prosent av dei diagnostiserte var kvinner, og 66 prosent av alle tilfella galdt personar under 25 år.

Verst i Oslo

Diagnoseraten har vore høgast i Oslo dei siste tre åra, og FHI kallar auken i hovudstaden som «betydelig» det siste ti åra.

Medan Oslo har 890 klamydia-tilfelle per 100.000 innbyggjar, ligg Troms og Finnmark like bak, med 701. På tredjeplass er Trøndelag, med 602 tilfelle per 100.000 innbyggjar.

I motsett ende av skalaen ligg Innlandet, med berre 362 tilfelle.

Framleis auke av gonoré

Talet på registrerte tilfelle av gonoré held fram med å stige, og i fjor vart det meldt inn 1.703 tilfelle – 44 fleire enn i 2018.

– Det uroar oss at trenden med mange gonorétilfelle held fram, seier Nilsen.

1.327 av fjorårets tilfelle galdt menn, og 970 menn vart smitta av andre menn. Det er ein liten nedgang frå året før, der 1.017 menn vart smitta av andre menn.

Gonorétilfella blant kvinner har tidobla seg dei siste ti åra, og for første gong er det registrert fleire tilfelle blant heteroseksuelle kvinner enn heteroseksuelle menn.

Færre tilfelle av hiv og syfilis

Registrerte tilfelle av hiv fall med 10 prosent, frå 191 tilfelle i 2018 til 172 tilfelle i 2019. Gruppa som er mest utsett, er menn som har sex med menn, og dessutan heteroseksuelle menn på reise i utlandet og spesielt Søraust-Asia.

Også talet på tilfelle av syfilis held fram med å falle i Noreg. I 2019 vart det registrert 206 tilfelle av syfilis – ein nedgang på nærare 11 prosent. 192 av tilfella galdt menn.

– Ein blir særleg smitta i større byar eller på feriereiser til europeiske storbyar. I denne gruppa er menn med innvandrarbakgrunn og hivpositive spesielt utsett for syfilissmitte, seier Nilsen.

