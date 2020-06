Senterpartiet vil ha dyrare importkjøtt

innenriks

«Senterpartiet vil utrede og gjennomføre en klimatoll på import av kjøtt og meierivarer», heiter det kort og godt i forslaget programkomiteen no sender ut til partiorganisasjonen.

Nøyaktig kor mykje dyrare ein importert biff blir, har ikkje leiaren i programkomiteen Marit Arnstad noko svar på. Men ho forklarer gjerne bakgrunnen for forslaget.

Det handlar om å unngå såkalla karbonlekkasje – at utsleppskutt i eitt land fører til auka utslepp i eit anna.

– Med tiltak på norsk produksjon risikerer vi at ein berre flyttar produksjonen frå Noreg til andre land. Det er det som ligg i å greie ut ein klimatoll akkurat for den sektoren – å unngå karbonlekkasjen, seier Arnstad til NTB.

Saman med partileiar Trygve Slagsvold Vedum oppsummerer ho torsdag den politiske våren på Sps nye partikontor i Oslo.

Ikkje med i kvotesystem

Arnstad forklarer at forslaget er ein refleksjon av at EU no er i ferd med å greie ut klimatoll på varer frå tredjeland.

– Eg er ikkje så sikker på om det er så fornuftig å ha klimatoll på vanleg vareimport. Kvotesystemet vil ta vare på norsk industri langt på veg. Men kjøtt og meierivarer er den einaste sektoren som ikkje er med i eit kvotesystem, men der ein likevel har ein stor risiko for karbonlekkasje, forklarer Arnstad.

– Vil ikkje importtoll på kjøtt berre «straffe» folk med dårleg råd, medan rike framleis kan ete kjøtt?

– Det er ein legitim diskusjon som gjeld både norsk kjøtt og mogleg toll på importert kjøtt, seier Arnstad.

I Noreg er rundt halvparten av klimautsleppa omfatta av kvotesystemet, som dekkjer industri, olje, kraftproduksjon og luftfart. Utslepp frå landbruk er derimot ikkje omfatta av kvotesystemet.

Vil ha «Bionova»

Sps programkomité gjer det klart at partiet er forplikta av måla i Parisavtalen om å kutte utslepp og gjere Noreg karbonnøytralt i 2050.

Ein avtale er på plass mellom staten og organisasjonane i landbruket om å redusere klimagassutsleppa med 5 millionar tonn CO2 innan 2030.

– Dette vil krevje omlegging av drift, tilpassing av produksjonsmåtar og driftsmiddel i jordbruket. Dette er ikkje ei oppgåve 40.000 gardsbruk kan klare åleine, konstaterer Sp.

Partiet vil derfor opprette eit «Bionova» – eit klimafond på 10 milliardar kroner for landbruket, der utøvarar kan søkje støtte til omlegging av produksjon og drift slik at klimautsleppa blir reduserte. Fondet skal òg bidra til å finansiere tiltak for auka binding av CO2 i skog.

– Enova fungerer godt for klima og energi. Men jordbruket har ingen verktøy for å få ei omstilling av utøvarane i landbruket, seier Arnstad.

(©NPK)