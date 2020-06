Reiselivsbransjen positiv til at Tyskland blir sett på som trygt

innenriks

På pressekonferansen sa helseminister Bent Høie (H) at Tyskland vurdert etter kriteria til helsestyresmaktene no er «grønt», medan til dømes Portugal er «raudt» og Spania er uvisst.

Ei mogleg tysk opning er ei gledeleg nyheit for norsk reiseliv sidan tyske gjester står for éin million overnattingar i Noreg om sommaren.

– NHO Reiseliv har etterlyst tydelege og føreseielege reiseråd for land med låg smittesituasjon, og vi er glade for at regjeringa no seier tydeleg ifrå om at fleire reisande er velkomne til Noreg, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold.

