Pride-hyllest fekk pastor Jan-Aage Torp til å rase, melder seg ut av KrF

Utmeldinga gjeld med umiddelbar verknad, skriv Torp i sitt utmeldingsbrev til landskontoret i KrF torsdag.

I brevet skriv han mellom anna at han verdset innsatsen til einskildståande representantar, og at han meiner partileiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til tider gjer ein god jobb.

Dropen som fekk begeret til å renne over, var Ida Lindtveit Røses utilslørte hyllest av Pride.

Røse er konstituert barne- og familieminister medan Ropstad har pappaperm.

– Eg har forståing for at KrF ikkje frontar kampen mot Pride. Men at de lèt barne- og familieministeren til partiet gjere det stikk motsette, nemleg å hylle Pride, er ein tragedie, skriv Torp i sitt utmeldingsbrev.

– Eg takkar for ein del gode ting sidan eg melde meg inn for andre gong i 2010, men samla sett er ikkje KrF lenger eit parti eg kan tilrå, avsluttar han brevet.

