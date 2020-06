Personar frå Europa får komme til Noreg frå 15. juli

innenriks

Frå same tidspunkt blir kravet fjerna om innreisekarantene for land og regionar med ein tilfredsstillande smittesituasjon, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Utanriksdepartementet vil heller ikkje lenger rå mot reiser til land og regionar som ikkje blir omfatta av krav om innreisekarantene.

– Det er land i verda som akkurat no har ein dramatisk smittesituasjon, og mange stader er det ustabilt. Med låg smitte innanlands, utgjer smitteimport frå utlandet kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her heime, seier statsminister Erna Solberg.

– Vi ser framleis korleis nye smitteutbrot, ofte lokalt og uføreseieleg, oppstår i ulike delar av Europa og verda. Samtidig kan vi ikkje halde stengt for alltid. Vi må finne balansen som gir oss størst mogleg tryggleik og minst mogleg smitterisiko, seier ho.

Kriteria for å fjerne reiserestriksjonane omfattar mellom anna talet på smitta i forhold til folketal og kor stor del som testar positivt. Det dreier seg òg om testregime, system for smittesporing og informasjon. Det blir gjort ei heilskapsvurdering basert på denne informasjonen, skriv regjeringa.

– Sjølv om Utanriksdepartementet frå 15. juli gjer unntak frå reiserådet for dei landa Folkehelseinstituttet tilrår, er det ikkje ei oppmoding til å reise. Dei som planlegg ei reise, må setje seg godt inn i restriksjonar og smittevernreglar for det landet ein planlegg å reise til, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det oppstår ny smittespreiing, og eit land eller ein region ikkje lenger oppfyller kriteria, vil innreisekarantene kunne gjeninnførast.