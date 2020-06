Munch-tomta på Tøyen er draumetomta for NRK

innenriks

Ifølgje Aftenposten vart det kjent tysdag at Kulturdepartementet seier nei til at Nationaltheatret kan overta det gamle Munchmuseet på Tøyen som mellombels scene. Det er kringkastingssjefen fornøgd med.

– Eg skal ikkje leggje skjul på at Tøyen er draumetomta for NRK. Når teateret ikkje lenger er aktuelt, burde vi sjå på korleis NRK kan bidra til å utvikle dette området. Det vil òg løyse utfordringa med at Munchmuseet blir ståande tomt, seier Thor Gjermund Eriksen til avisa.

Oslo kommune foreslo i fjor at NRKs nye hovudkontor kan plasserast på Økern Torg, og det er òg forslag om Groruddalen.

– Groruddalen er uaktuell. Eg meiner òg Økern er svært problematisk. Utviklinga av området har komme for kort. Dette har òg ei tryggleiks- og beredskapsside, vi veit ikkje kva som kjem av andre verksemder. Samtidig er Økern krevjande når det gjeld tilgjengelegheit, seier Eriksen.

Byrådsleiar Raymond Johansen seier i ein kommentar at det viktigaste er at NRK blir verande i Oslo.

