Keskitalo tek ikkje attval som sametingspresident

Det skriv Norske Samers Riksforbund (NSR) og sametingspresident Aili Keskitalo i ei pressemelding.

– Eg er takksam for tilliten som er vist meg både frå NSR og frå dei samiske veljarane, og eg forsikrar at eg vil bruke alle kreftene mine på arbeidet som står att i denne sametingsperioden, seier Keskitalo.

Keskitalo har vore sametingspresident i tre periodar. Først frå 2005 til 2007, deretter frå 2013 til 2016, og frå 2017 og til no. Keskitalo meiner at det no, både for henne personleg og for organisasjonen, er på tide med ein ny presidentkandidat.

– Dette er noko eg har tenkt på over lengre tid. Når det no er offentleg, er det sjølvsagt vemodig. Det er ei viss trist kjensle, men samtidig er eg heilt sikker på at det er ei riktig avgjerd for meg og organisasjonen, seier Keskitalo til NRK.

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund vil no jobbe saman med organisasjonen for å finne ein ny presidentkandidat til sametingsvalet i 2021.

