Hønefoss: Far ville redde son frå drukning – drukna sjølv

Det var ein familie på fire frå Syria – busett i Hønefoss – som var på utflukt ved elva, då tiåringen fall i vatnet. Det er ikkje bademoglegheiter på staden sidan elva er stri.

– Far hoppa etter. Ingen av dei to var svømmedyktige, seier Bent Øye, seksjonsleiar for etterforsking i Hønefoss politistasjonsdistrikt, til Ringerikes Blad.

To menn som var vitne til hendinga kom springande til staden, og den eine hoppa uti vatnet for å hjelpe tiåringen. Den andre hjelpte deretter dei to opp på land.

Først etter nokre minutt vart redningsmannskapa merksam på at det var endå ein person i vatnet og 49 minutt etter at den første meldinga kom, vart faren til guten, ein mann i 30-åra, funnen under vatn av brannvesenet, skriv avisa.

Mannen vart flogen til Ullevål sjukehus, men livet hans stod ikkje til å redde.

Familien har fått krisehjelp frå kommunen.

