Dobbeltdrapssikta i Stavanger går med på fengsling

innenriks

Ifølgje Stavanger Aftenblad sat sikta i avhøyr store delar av onsdagen, og han vil torsdag bli framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett på grunn av bevisforspillelsesfare.

Den sikta blir framstilt for varetektsfengsling klokka 13.30, og fengslingsmøtet vli truleg gå som kontorforretning, som inneber at partane ikkje møter fysisk i rettslokalet. Dommaren vil då avgjere fengslingsspørsmålet med saksdokument og skriftleg samtykke frå sikta.

– Klienten min vil etter alt å dømme samtykke til varetektsfengslinga, seier forsvarar og advokat Odd Rune Torstrup.

Vurderer tilregnlighet

Torstrup seier at sikta onsdag ikkje hadde teke stilling til om han vedgår straffskuld.

– Klienten min vedgår å ha forårsaka døden til dei to personane. Han har forklart at han var i leilegheita for å snakke med ekskona si, seier Torstrup.

Eitt av etterforskingsskritta som skal gjerast no, er å ta ein såkalla prejudisiell observasjon av sikta, for å vurdere om det skal gjerast full judisiell observasjon. Det blir gjort for å vurdere om sikta var tilrekneleg i gjerningsaugneblinken.

Sikta varsla sjølv

Kvinna i 20-åra og ein mann i 30-åra, som skal ha vore den nye kjærasten hennar, vart natt til onsdag funne døde på Storhaug i Stavanger, etter at sikta sjølv varsla politiet klokka 2.19 .

Både sikta og dei to avdøde er syriske asylsøkjarar.

Ifølgje Stavanger Aftenblad skal politiet halde sjalusi som eit mogleg motiv, men politiet har ikkje stadfesta dette.

Aftenbladet har opplysningar om at det skal ha vorte brukt kniv og får opplyst frå politiet at det dreier seg om ein spiss gjenstand.

(©NPK)