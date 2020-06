Situasjonen for fengselstilsette og innsette forverra under koronaen

innenriks

I kjølvatnet av at Kriminalomsorga har gjennomgått store kutt sidan 2015, kom pandemien som ifølgje Klassekampen, har medført ekstrautgifter på 30 millionar kroner til no. Det er løyvd 7,9 millionar i revidert nasjonalbudsjett. No krev forbundsleiar Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund resten frå staten.

– Vi møtte pandemien med eit handikap, som ein ganske kutta etat. Rett nok har vi vore veldig heldige og unngått større smitteutbrot, men vi var ikkje førebudde, og eg uroar meg for ei potensiell ny smittebølgje, seier Aase.

Blant utfordringane etaten hadde var allereie låg bemanning og manglande smittevernutstyr, som medførte at tilsette var bekymra for å gå på jobb, og dessutan auka isolasjon for dei innsette. Aase reagerer særleg på mangel på smittevask i fengsla, der det normalt er innsette som vaskar, medan det i koronatida i mange tilfelle har vore fengsels- og verksbetjentane som har vaska.

– Det er på tide at vi får kvalifiserte folk til å utføre smittevask. Betjentane skal sleppe å måtte utsetje seg for den risikoen, seier Aase.

Direktør Lise Sannerud skriv i ein e-post at Kriminalomsorgsdirektoratet jobbar med å komme i balanse igjen no, at dei erkjenner at koronasituasjonen og smittehindrande tiltak har påverka tilbodet til innsette og domfelte, og at det har vore krevjande.

