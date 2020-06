Regjeringa får fleirtal for å skjerpe norskkrav for nye statsborgarar

innenriks

Dette skjer sjølv om 107 av 121 høyringsinnspel går imot denne innskjerpinga, skriv Utdanningsnytt.

Innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen viser at det er fleirtal for å skjerpe kravet til evner i norsk munnleg for å oppnå norsk statsborgarskap. Kravet skal hevast til B1 i norsk munnleg, som svarar til nivået norske elevar har etter 10 års skulegang.

I den nye lovparagrafen vil det stå at «alle søkere mellom 18 og 67 år skal ha oppnådd minimum nivå B1 på muntlig prøve i norsk og ha bestått statsborgerprøve. 18-årsgrensen beregnes ut fra søknadstidspunktet.»

– Det er svært skuffande at regjeringspartia får støtte til å skjerpe kravet til norsk munnleg til eit nivå som for dei fleste elevar i vaksenopplæringa er urealistisk og i tillegg knyte kravet opp mot statsborgarskap, seier Solveig Hals, fylkesleiar for Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark. Ho har årelang erfaring frå vaksenopplæringsfeltet.

Kunnskapsdepartementet meiner likevel at mange av dei som har opphald etter utlendingsregelverket, vil ha moglegheit til å nå nivå B1 i norsk munnleg.

