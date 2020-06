Lågaste talet på narkomeldingar på over 20 år

innenriks

Det vart registrert snautt 28.800 narkotikalovbrot i fjor – 9 prosent færre enn i 2018 og så mykje som 39 prosent færre enn i toppåret 2013, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi må heilt tilbake til 1990-talet for å finne eit år med færre narkotikameldingar enn i fjor, melder statistikkbyrået.

Utviklinga samsvarar med den som kjem fram av Kripos' årsstatistikk for narkofeltet som kom i februar. Då understreka leiar Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos overfor NTB at nedgangen i talet på beslag neppe kjem av at det er mindre narkotika i omløp.

– Riksadvokaten har lagt føringar for at vi ikkje skal gå etter slitne brukarar. Og eit anna poeng er at politiet må prioritere. Dei seinaste åra er det andre område som har fått høgare prioritet og mykje merksemd, mellom anna seksuelle overgrep mot barn, nettovergrep og vald i nære relasjonar, sa ho.

Meldingar ned 2,5 prosent

SSB-tala viser enno eit markant fall i omfanget av all kriminalitet utan offer – som rusmiddellovbrot, trafikkregelbrot og fleire typar ordens- og integritetskrenkingar. Dette er kriminalitet som i stor grad må verte kontrollert styresmaktene, for å bli avdekt.

Samla sett fall talet på melde lovbrot med 2,5 prosent i fjor frå året før. Lovbrot utan registrerte offer utgjorde tre firedelar av dette. Sidan 2015 har desse lovbrotsgruppene som i stor grad krev kontroll, hatt ein samla nedgang på over 17 prosent, og så godt som heile denne reduksjonen gjeld meldingar utan registrerte offer.

Utviklinga har hatt ein fallande tendens på heile 2000-talet, i all hovudsak drive av den kraftige nedgangen i melde tjuveri i perioden frå 2012 til 2017. 2019 var inkje unntak, sjølv om det i fjor var ein liten auke i talet på tjuverimeldingar.

Færre overgrep

I 2019 vart det meldt over 6.700 seksuallovbrot, nesten 20 prosent færre enn året før og det lågaste talet sidan 2015 – året då ny straffelov tredde i kraft. Nedgangen i 2019 reverserer i stor grad auken dei to åra før i melde overgrep mot barn.

Til saman 33.000 ulike personar vart registrerte som offer i 32.100 melde tilfelle av vald og mishandling. Dette er omtrent som i 2018. Justert for folketalsauken har omfanget av vald og mishandling vore rimeleg stabilt dei siste 15 åra, ifølgje SSB.

Derimot er det dei siste to åra vorte 14 prosent færre barn frå 0 til 9 ni år som var offer for vald og mishandling – etter den store auken av barn som registrerte offer i dei tidlegare åra.

