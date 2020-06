Krfs abortlovinnstramming har ikkje ført til færre tvillingabortar

innenriks

Det er Aftenposten som melder korleis KrFs siger i kampen om innstramming i abortlova så langt berre har medført færre førespurnader frå utlandet.

– Det var viktig for KrF at sjølvbestemd tvillingabort ikkje skulle vere tillate i Noreg. Talet fosterreduksjonar betyr sjølvsagt noko, men det var viktig å presisere at ikkje eit tvillingsvangerskap i seg sjølv gir grunn til abort, seier fungerande KrF-leiar Olaug Bollestad.

Det er 26 abortnemnder i landet, og ingen har avslått søknader om fosterreduksjon sidan lovendringa tredde i kraft 1. september i fjor. I denne perioden på ni månader har det vore 15 fostertalreduksjonar, inkludert såkalla selektive fostertalreduksjonar. Dei selektive er utførte av medisinske årsaker. Dette er på nivå med åra 2017 til 2019, som er i snitt 20 i året.

Bollestad kallar færre søknader frå andre land «ein gevinst», sjølv om dei søknadene ikkje førte til abortar, verken før eller etter lovendringa.

– Presiseringa i lovverket var viktig for KrF. Etter 2016 verka det som om Noreg var eitt av dei mest liberale landa i Europa, og då gjekk tal på søkjarar opp, seier Bollestad.

