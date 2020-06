Gamle skjelett med krigsskadar funne i Oslo

innenriks

– Skjeletta låg saman i ei massegrav, som oftast blir nytta når lik må gravleggjast fort. Derfor har det vore spennande å prøve å kople funnet til ei historisk hending, seier prosjektleiar Michael Derrick til Dagbladet. Han leier utgravingane i Bispegata i Gamlebyen i Oslo.

– Vi veit at soga om Håkon Håkonsson seier at det i år 1240 var ein kamp der Håkon Håkonsson leidde birkebeinarhæren i kampen mot hertug Skule Bårdsson. Denne kampen hende tilsynelatande rundt St. Hallvards katedral – like i nærleiken av der skjeletta vart funne, held han fram.

Utgravingane i området blir gjorde i samband med bygging av nye trikkespor i regi av Bymiljøetaten.

Skjeletta har ifølgje Derrick stikkskadar i hovud og nakke, som kan vere teikn på krigsskadar. Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) meiner funnet er heilt unikt.

