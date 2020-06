innenriks

Det vart ei annleis 17. mai-feiring i år i og med at dei fleste sat heime i staden for å gå rundt i gatene. På denne dagen var det ein auke på nesten 30 prosent i snitt sjåartid per hushald. Nesten 20 prosent fleire husstandar følgde sendingane.

I juni var òg Impossible Games på Bislett det mest sette programmet 11. juni. Fleire såg på årets spesialutgåve enn både Bislett Games, cupfinalen og Meisterliga-finalen i fjor.

Telenor T-We har rundt halvparten av alle TV-kundar i landet.

(©NPK)