Tingretten finn skilleg grunn til å mistenkje Tom Hagen for drap eller medverknad til drap

innenriks

– På eigedommane skal politiet i hovudsak gjere undersøkingar av uteområde som ikkje har late seg gjennomføre tidlegare, mellom anna på grunn av snø og tele, opplyser påtaleansvarleg Haris Hrenovica i Aust politidistrikt i ei pressemelding tysdag.

Ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Gjøvik kommune starta politiet tysdag morgon undersøkingar.

Ifølgje VG brukar politiet hundar i søk ved hytta.

Det kjem etter at Nedre Romerike tingrett gav politiet løyve til ransakinga. Ifølgje Dagbladet meiner tingretten at det no er skilleg grunn til å mistenkje Tom Hagen for å ha drepe eller medverka til å drepe den forsvunne kona si.

Nye bevis

Det var òg Nedre Romerike tingrett som i april gav politiet medhald i å fengsle Tom Hagen i fire veker. Nokre dagar seinare konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at det ikkje var skilleg grunn til mistanke, og dei bestemde derfor at Tom Hagen skulle lauslatast.

Politiadvokat Haris Hrenovica seier til Dagbladet at dei har lagt fram nye bevis for tingretten, som ikkje var kjende for politiet på tidspunktet då Hagen vart lauslaten.

– Politiet har ikkje lagt skjul på at vi i mellomtida har gjort funn som er relevante for å opplyse saka. Tingretten har sjølvsagt fått tilgang til det som er av bevis, både dei som var før og dei nye bevisa i saka, i samband med kravet til politiet om ransaking og gransking, seier Hrenovica til Dagbladet.

Tom Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, reagerer kraftig på avgjerda til tingretten.

– Eg er svært overraska over avgjerda i tingretten. Tingretten grunngir avgjerda si med å vise til dokumenta det er vist til i avgjerda frå lagmannsretten då Hagen vart lauslaten, og dessutan 17 ytterlegare dokument, der det er vist til to dokument to gonger. Vi har gjennomgått dei 15 dokumenta, seier Holden.

Ytterlegare undersøkingar på Kvitfjell

Hrenovica seier i pressemeldinga som vart sendt ut tysdag, at politiet no skal gjere ytterlegare undersøkingar ved Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

– Denne vart derfor sperra av tysdag formiddag, seier Hrenovica.

Formålet med undersøkingane er å sikre spor som kan antakast å ha tyding som bevis i saka, ifølgje politiet.

Tom Hagen er sikta for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som vart borte frå heimen til paret i Lørenskog i oktober i 2018. Han nektar for å ha noko med dette å gjere.

Tidlegare ransaking

Også tidlegare har politiet gått til retten for å få ransaka hytta på Kvitfjell, og dessutan heimen i Sloraveien. Etter at arbeidet ved hytta vart avslutta, vart ho frigitt av politiet, slik at Hagen kunne ta ho i bruk igjen.

– Han kan få vere der i kjende og kjære omgivnader, og det vil hjelpe mykje for han, sa forsvarar Holden til NRK den gongen.

(©NPK)