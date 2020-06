Slik skal politiet møte morgondagens kriminalitet

innenriks

Tysdag la justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) fram ei stortingsmelding om politiet med 42 tiltakspunkt.

Meldinga som stakar ut vegen vidare, kjem fire år etter at politireforma vart innført og gir status på oppfølginga av beredskapsevna etter 22. juli 2011 (Gjørv-kommisjonen).

– Denne meldinga kjem no fordi vi er inne i ei avgjerande tid for norsk politi, sa statsministeren då meldinga vart lagd fram.

Blant nøkkelpunkta i stortingsmeldinga er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviserast vidare, den vidare styrkinga av politiet skal skje ute i distrikta, og at målsetjinga om ei nasjonal grunnbemanning på to politifolk per 1.000 innbyggjarar framleis står.

Har møtt mykje kritikk

Ifølgje meldinga har politidekninga auka frå 1,71 då regjeringa Solberg entra regjeringskontora, til 1,94 ved utgangen av 2019.

Nærpolitireforma til regjeringa vart vedteken gjennom eit breitt forlik på Stortinget i 2015 og sett i verk året etter. I reforma vart mellom anna 27 politidistrikt slått saman til 12.

Reforma har fått mykje kritikk, mellom anna for at ho har ført til meir byråkrati, at responstida for politiet har auka, for lang etterforskingstid og mangel på kapasitet frå topp til botn i straffesakskjeda.

I fjor haust trekte òg Arbeidarpartiet si støtte til reforma fordi dei meiner norsk politi har utvikla seg i feil retning.

Byrjar sjå positive resultat

Ei evaluering utført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i vår konkluderer med at reforma har gått på kostnad av lokalpolitiet og at ein ikkje har hatt god nok oversyn over kostnadene.

DFØ konkluderte òg med at reforma gradvis byrjar å få positive resultat, mellom anna har etterforskinga av dei mest alvorlege sakene vorte betre.

Regjeringa vil vidare halde fram betringsarbeidet på straffesaksområdet, og at politiet skal satse meir på den mest alvorlege kriminaliteten, som drap, seksualitet og vald i nære relasjonar.

