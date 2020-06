Regjeringa vil styrkje politiet i distrikta

innenriks

Tysdag la justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) fram ei stortingsmelding om politiet med 42 tiltakspunkt. Meldinga kjem fire år etter at politireforma vart innført.

Blant nøkkelpunkta i stortingsmeldinga er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviserast vidare, den vidare styrkinga av politiet skal skje ute i distrikta, og at målsetjinga om ei nasjonal grunnbemanning på to politifolk per 1.000 innbyggjarar framleis står.

I stortingsmeldinga står det at samarbeidet mellom politiet og kommunane skal vidareutviklast, og at målet er samarbeidsavtalar med alle kommunar.

Regjeringa vil vidare fortsetje betringsarbeidet på straffesaksområdet, og at politiet skal satse meir på den mest alvorlege kriminaliteten, som drap, seksualitet og vald i nære relasjonar.

