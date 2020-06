Raudt: Privatisering av politioppgåver vil skape «amerikanske tilstandar»

innenriks

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel synest forslaget er fornuftig. Ho meiner at private tryggingsselskap bør kunne utføre transport for lågrisikofangar på oppdrag frå politiet og under kontroll av styresmaktene.

Ho viser til at bransjen tidlegare har handtert denne oppgåva som eit prøveprosjekt, og at dette gav gode resultat.

– Dette vil avlaste politiet slik at det kan gjere meir politifagleg arbeid, og vil samtidig bidra til at permitterte tilsette kan få komme tilbake på jobb, seier Kaltenborn.

Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg la tysdag fram ei stortingsmelding om politiet. Blant nøkkelpunkta i stortingsmeldinga er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviserast vidare, og at den vidare styrkinga av politiet skal skje ute i distrikta.

Vil svekkje tilliten

Raudt er sterkt kritisk til stortingsmeldinga og meiner det er prinsipielt problematisk at private skal gjere jobben til politiet.

– Det er ikkje noko som tyder på at det vil føre til innsparingar, og det vil bidra til å svekkje tilliten til politiet. Viss denne utviklinga fortset, fryktar Raudt amerikanske tilstandar når det gjeld tilliten til politiet, seier partileiar Bjørnar Moxnes.

– I stortingsmeldinga har ikkje eingong regjeringa lagt inn ei grunngiving for kvifor privatisering i politiet er smart. Uansett kva spørsmålet er, svaret er ifølgje regjeringa privatisering.

Partiet håpar å få med opposisjonen på å stanse regjeringsforslaget når meldinga blir behandla i Stortinget i haust.

Skeptisk

Også Senterpartiet er skeptisk. Dei meiner at regjeringa med dette opnar for å setje politifolk ut på anbod.

– Dei opnar for å leige inn Securitas til å gjere politioppgåver. I dag er dette oppgåver som politiet og eventuelt fengselstilsette har utdanning til å gjere. Eg er veldig skeptisk til at private skal kunne gjere dette, seier justispolitisk talsperson Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

