Rapport viser at fleire føler seg mobba heime

innenriks

Funna frå den siste årsrapporten er omtalt i Fædrelandsvennen. Tre gonger fleire enn i 2018 svarte i 2019 at dei opplevde mobbing frå søsken og foreldre. Det speglar av seg til dels hos Snakkommobbing.no, som blir drive av Blå Kors sitt senter i Kristiansand, som i fjor hadde 24 prosent auke i talet på førespurnader samanlikna med året før, frå 5.677 til 7.443, frå heile landet.

– Det er ein veldig stor auke, seier verksemdsleiar Anette Gausdal.

Heimemobbinga føregår i form av eit krenkjande ord og handlingar, utfrysing eller utestenging, skjellsord, kjefting og nedlatande språk.

Med heimeskule og -kontor store delar av 2020 fryktar no Blå Kors ein ytterlegare auke, og har allereie sett tendensar.

– Vi har ikkje henta ut statistikk frå koronaperioden, men vi er samde om at problematikken har auka på chatten, seier Gausdal.

Blant positive funn i rapporten, er ein auken i delen som seier frå til ein vaksen når dei blir mobba på skulen, frå 50 prosent i 2018 til 65 prosent i 2019. Likevel meiner Blå Kors det seier noko om at tiltak bommar, når heile 47 prosent seier at det ikkje hjelpte å seie frå. Berre 26 prosent svarte at dei fekk hjelp.

(©NPK)