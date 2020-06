innenriks

Ifølgje avisa gjorde politiet beslag heime hos ordføraren 13. februar i år.

Tysdag sit ho i avhøyr hos Økokrim.

– Eg kan stadfeste at Økokrim etterforskar Hilde Thorkildsen for mistanke om grov korrupsjon. Ho samarbeider med politiet på alle moglege måtar og føler seg heilt trygg på at når alle dokument er gjennomgått, så endar saka med bortlegging, seier forsvararen til ordføraren, advokat Geir Lippestad.

(©NPK)