Hjelpetelefon for koronaspørsmål blir stengd 30. juni

innenriks

Hjelpetelefonen vart oppretta av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke saman i midten av mars, men no er det snart slutt, melder Bergens Tidende.

– Etter kvart som smitta er meir under kontroll og samfunnet blir opna meir, har det vorte færre telefonar. Vi har hatt ein avtale med Helsedirektoratet som går ut i slutten av juni. Både dei og vi opplever mindre pågang no, så behovet for eit slikt tilbod er mindre, skriv Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, i ein SMS til avisa.

Ifølgje Gerhardsen har folk ringt om alt frå bekymring for smitte på jobb til reiseråd for hyttetur. Andre har trunge smittevernråd eller nokon å prate med. Totalt har det vorte svart på 6.500 førespurnader.

Det er oppretta og utvida ei rekkje telefontilbod i Noreg i koronaperioden for folk som har spørsmål eller treng nokon å prate med, både nasjonale og lokale tilbod, som ein eigen telefon for sinne og frustrasjon i Trondheim, og dessutan at mange har brukt faste tenester som UDs hjelpetelefon, Kirkens SOS og Mental Helse telefonlinjene sine.

