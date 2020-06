innenriks

Rapporten frå Statens havarikommisjon for transport slår fast at dårleg merksemd like før ei siste kursendring førte til at båten med dei to om bord gjekk rett på Lokkarskjæret i Namsos i 36 knops fart.

Havarikommisjonen skriv òg at farten var høg ut frå forholda på staden, og at alkoholpåverknad kan ha påverka merksemda og avgjerdene.

Politiet har tidlegare lagt bort saka sidan dei ikkje kunne slå fast årsaka til ulykka.

