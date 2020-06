innenriks

– På dei siste fire vekene har talet arbeidssøkjarar registrert hos Nav falle med over 66.000. Både talet på heilt og delvis arbeidslause har gått ned, og dei siste to vekene har vi òg sett at færre melder seg som nye arbeidssøkjarar hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.