Sp-grasrota blir tvinga til klimaval – ja eller nei til dyrare bensin

Leiaren i programkomiteen Marit Arnstad legg ikkje skjul på at partiorganisasjonen no blir invitert til å gjere eit klart retningsval i klimapolitikken før stortingsvalet i 2021.

– Det er eit klart val. Anten vil du seie at du vil bruke andre verkemiddel enn avgifter for å oppnå klimakutt. Eller du er villig til å akseptere auka avgifter som eit verkemiddel til grøn omlegging, seier ho til NTB.

Sps parlamentariske leiar understrekar at programkomiteen ikkje har teke stilling i saka og no ber om tilbakemeldingar frå fylkeslaga.

– Dette vil vere eitt av dei spørsmåla som organisasjonen og landsmøtet må ta omsyn til om eitt års tid, seier Arnstad.

To alternativ

Partiorganisasjonen blir invitert til å drøfte to konkrete forslag:

* Alternativ A: «Klimaomstilling i transportsektoren må gjennomførast slik at vi prioriterer tiltak som gir store, effektive klimakutt og hindrar auka sosiale og geografiske forskjellar. Senterpartiet avviser derfor dei avgiftsaukane på bensin og diesel som er innført av sitjande regjering. Desse har gitt minimalt med klimakutt, men svekkjer den folkelege oppslutninga om norsk klimaomstilling.»

* Alternativ B: «Klimaomstilling i transportsektoren må byggje på prinsippet om at forureinar skal betale. Senterpartiet går derfor inn for å auke CO2-avgifta som eit verkemiddel til å bidra til grøn omlegging.»

– Mogleg med begge

Saka skal endeleg vedtakast på landsmøtet til våren.

– Det å kunne oppnå klimakutt i tråd med Parisavtalen er ikkje avhengig av at ein bruker avgifter. Det er fullt mogleg å seie at du ikkje ønskjer det. Men organisasjonen må bestemme seg for om han ser på avgifter som eit verkemiddel, seier Arnstad.

Programkomiteen stakar ut tre hovudprioriteringar i klimapolitikken.

Det handlar om å kutte utslepp i tråd med krava i Parisavtalen fram til 2030 og gjere Noreg karbonnøytralt i 2050, føre ein effektiv klimapolitikk som ikkje skaper auka sosiale og geografiske forskjellar og skape nye arbeidsplassar over heile landet som bidreg til å kutte utslepp.

El-bilfordelar under lupa

Både CO2-avgifta og dagens el-bilfordelar rører ved kjernespørsmål i klimapolitikken, nemleg korleis ulike tiltak slår ut sosialt og geografisk og påverkar den folkelege oppslutninga om politikken.

Som NTB tidlegare har omtalt, har Sps programkomité òg invitert grasrota til å ta stilling til tre ulike modellar i el-bilpolitikken:

* Å halde oppe dagens elbilfordelar.

* Å gjere momsfritaket heilt eller delvis om til eit botnfrådrag i kjøpsprisen.

* Å gå for at dei dyraste elbilane skal vere momsfrie inntil 600.000, men påleggjast moms for det beløpet som eventuelt overstig dette.

Klimakur

Arnstad avviser at forslaget om avgiftsauke er eit svar til politiske motstandarar, som yndar å stemple Sp som klimaversting.

– Vi utarbeider ikkje programforslag ut frå kva dei politiske motstandarane våre set av merkelappar på oss, seier ho.

– Dette er eit godt gjennomarbeidd kapittel med alle sektorane som må bidra. Vi har nøye halde oss til Paris-måla og held oss til forslag i Klimakur-rapporten.

Klimakur 2030 greier ut tiltak som kan kutte norske utslepp i ikkje-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innan 2030.

