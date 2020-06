Opphevar nekt av landslov i Agder

innenriks

Agder politidistrikt opplyser at politimeister Kirsten Lindeberg opphevar avgjerda om nekt av landslov som vart innført som følgje av koronapandemien 16. mars.

Dermed kan utanlandske sjømenn utan fast opphald i Noreg igjen gå lovleg i land på Sørlandet.

– Det er fleire grunnar til dette. Vi føler det er betre kontroll på smitte, og vi ønskjer ei gradvis tilbakeføring til normal situasjon. I tillegg ser vi at det har vore eit restriktivt tiltak som i noverande situasjon med lita smitte, rammar uforholdsmessig hardt. Vi ser òg at andre politidistrikt gjer tilsvarande som oss, seier leiar av felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), Per Juell Larsen, i ei pressemelding.

Reglar om karantene når ein kjem til Noreg gjeld framleis.

