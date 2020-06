MDG-leiaren set Trump-stempel på Solberg og Støre

innenriks

Bastholm gjekk kraftig til angrep på statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leiar Jonas Gahr Støre då ho heldt pressekonferanse for å samanfatte det politiske halvåret.

– Eg trur beintfram at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikkje er overtydde om at klimakrisa er ei reell krise som truar liv og helse, også i Noreg. Dei behandlar klimakrisa slik Trump behandlar korona. Dei fornektar alvoret og blir oppgitt over kritikarane som åtvarar og foreslår mottiltak, sa Bastholm.

Ifølgje henne er dei to fanga i ei «uforståeleg og irrasjonell fornekting».

