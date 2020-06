innenriks

I første halvdel av juni vart det meldt om 385 tilfelle av andre smittsame sjukdommar enn covid-19. I same periode i fjor var talet 1.084, ifølgje statistikk frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Nedgangen kjem særleg av at nordmenn ikkje tek med seg sjukdommar frå utanlandsferie no. Nedgangen er aller størst for mat- og vassborne sjukdommar.

