I år skal «alle» nordmenn på bilferie

I undersøkinga frå Statens vegvesen kjem det fram at over halvparten av dei som ikkje plar dra på bilferie, tenkjer å gjere det i sommar. I 2015 svara berre 28 prosent at dei planla bilferie i Noreg det året.

Dermed ligg det an til at det blir atskilleg fleire norske trafikantar på vegen enn vanleg om sommaren.

– Det kan auke faren om det er mange nye sjåførar på vegen, kanskje òg med eit ukjent køyretøy. Men det kan òg gå motsett veg. Viss dei nye sjåførane er merksame på at dei er på ukjend stad og følgjer ekstra godt med, kan det bli færre uhell, seier Guro Ranes, direktør for trafikktryggleik i Statens vegvesen.

Av dei som skal på tur, har 68 prosent svara at dei er mest opptekne av utsikt, deretter har 48 prosent svara at dei er opptekne av tryggleik.

