Fagforeiningar med skarp kritikk mot Politihøgskolen

innenriks

Etter at regjeringa vedtok å kutte talet på politistudentar frå 550 til 400 i statsbudsjettet for 2020, har Politihøgskolen i Oslo måtta innføre ein kraftig nedskalering.

Ifølgje Klassekampen fryktar fagforeiningane at mange tilsette med viktig kompetanse for både forsking og utdanning no forsvinn som ein konsekvens.

Kutta på Politihøgskolen fører til at 23 av 64 faglærarar må slutte før skulestart i august. Ytterlegare 16 faglærarar skal bort fram mot 2022.

I eit ope brev til skuleleiinga kjem Politiets Fellesforbund, Norsk Tjenestemannslag, Forskerforbundet og Bibliotekforbundet med krass kritikk mot kutta.

«Det er ennå ikke for sent å hindre denne skadelige og helt unødvendige prosessen og dermed svekkelsen av den norske politiutdanningen», heiter det mellom anna i brevet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet forstår at situasjonen ved Politihøgskolen er krevjande, men seier at ein ikkje kan halde fram med å utdanne fleire enn det er behov for. Han understrekar òg at det er ein føresetnad at Politihøgskolen beheld høgskuleakkrediteringa si.

(©NPK)