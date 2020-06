2,2 millionar nordmenn har fått skatteoppgjeret

innenriks

Dermed har over 4 millionar no fått skatteoppgjeret for 2019, melder Skatteetaten.

Nær 580.000 av desse har fått restskatt på i snitt 19.600 kroner, medan nesten 2,6 millionar har fått tilbake i gjennomsnitt 11.200 kroner.

Til saman har skattytarar 29,1 milliardar kroner til gode, medan det skal betalast 11,36 milliardar kroner i restskatt.

For dei som ikkje har fått oppgjeret no, er det løpande oppgjer mellom 14. august og 30. november.

Skatteetaten oppmodar folk til å sjekke og justere opplysningane i skattekortet sitt om ein vil unngå å bli trekt for mykje eller få restskatt i neste oppgjer.

– Vi ser ein stor auke i endring i skattekorta i år samanlikna med same tid i fjor. Rentenedgangen vi har hatt på grunn av covid-19-situasjonen vil isolert føre til restskatt dersom du ikkje endrar skattekortet ditt. Større eller mindre endringar i økonomien din kan resultere i feil skattetrekk om du ikkje justerer skattekortet, seier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

