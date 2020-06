Vedum i hundre refsar regjeringa: Krisehjelpa treffer ikkje

innenriks

Fredag blir avslutta av ein ekstraordinær politisk vår med koronaforklaring frå statsminister Erna Solberg (H) og budsjettdebatt i Stortinget.

Då blir det nye rundar om kontantstøtteordninga, som skal sikre pengehjelp til bedrifter med betydeleg omsetningssvikt.

– Problemet er at sånn som regjeringa har laga regelverket, er det masse små bedrifter som ikkje får hjelp i det heile, seier Vedum til NTB.

Ordninga var anslått å koste 50 milliardar kroner i mars, april og mai. Men nyleg nedjusterte Finansdepartementet anslaget til 10–20 milliardar. I mars og april vart berre 2,5 milliardar utbetalte.

Tre punkt

Vedum erkjenner at lågare utbetalingar kan bety at færre treng hjelp.

– Men det Stortinget òg sa, er at slik ordninga er laga, slår ho ut heilt feil. Det har ikkje regjeringa gjort noko med, hevdar Sp-leiaren – og trekker fram tre område:

* Sesongbedrifter – ordninga har ifølgje Vedum vorte så dårleg at knapt nokon får hjelp. Spesielt blir mange turistbedrifter i distrikta ramma, meiner han.

* Likebehandling av bedrifter uavhengig av organisasjonsform. Dei som driv med leie og leasing, kjem langt betre ut enn dei som eig sin eigen buss eller sine eigne lokale – dei blir straffa, meiner Vedum.

* Eigendel. Sp ville frå starten ha 0 i eigendel, men den vart på 10.000 kroner. Seinare er kravet senka til 5.000, før beløpet til slutt vart sett til 0.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreka då ordninga vart lagt fram, at «millimeterrettferd» ikkje vart prioritert. Han ville ha ei enkel ordning på plass raskt og opna for justeringar undervegs.

Mat og medisinar i beredskap

Vedum ser ein klar samanheng mellom historia til Sp og krisa i dag. Partiet var frå starten oppteke av å støtte bønder og etter kvart andre små bedrifter og næringsdrivande.

Ein gjengangar frå Sp under krisa i vår har vore krav om kornlager og medisinar i beredskap.

– Dette er dessverre like relevant i dag som for hundre år sidan, meiner Vedum.

Medan mange politikarar meiner krisa har vist behovet for auka internasjonalt samarbeid og felles beredskap, har ho for Vedum vist at nasjonalstaten måtte ordne opp.

Han gir eitt døme: I mars vart desinfeksjonsmiddel meinte for Noreg heldt igjen av polske styresmakter, visstnok fordi vara trongst i Polen.

Høgt oppe og langt nede

Vedum har lenge svevd høgt på meiningsmålingane og gjorde eit brakval i fjor haust. Men historia til Sp er full av både høge toppar og djupe dalar – partiet heitte Bondepartiet fram til 1959.

Når Sp feirar hundre år, står nei til EU i 1972 og 1994 som store triumfar. Eit anna høgdepunkt er Per Bortens regjering på 1960-talet som sørgde for folketrygdlov og nye flyplassar og høgskular landet rundt.

Medan Borten og mange etter han samarbeidde med sentrums-høgre, valde Sp frå 2005 til 2013 regjeringssamarbeid med sentrums-venstre.

Bondepartiet fekk regjeringsmakt for første gong i kriseåra 1931–1933. Partiet var på starten av 1930-talet ikkje uvillig til å samarbeide med høgreradikale rørsler som Nasjonal Samling, ifølgje Store norske leksikon. Bondepartiet hadde Vidkun Quisling som forsvarsminister i regjeringa si, men han var aldri medlem i partiet.

I dag trekkjer Vedum fram kriseforliket Bondepartiet inngjekk med Ap i 1935, slik at Ap kunne danne regjering.

– Utjamningspolitikk og sikkerheit for arbeidsfolk vart den sterkaste motgifta mot at eit parti som NS skulle få fotfeste, seier han.

