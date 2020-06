Tina Bru: Det vil bli færre vindkraftutbyggingar framover

innenriks

Fredag la olje- og energiminister Tina Bru (H) fram ei ny stortingsmelding om vindkraft saman med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Dette er historiske innstrammingar og forbetringar. Dagens konsesjonssystem er mode for ei oppgradering, slår Bru fast.

– Vi må lære av erfaringane vi har gjort oss. Vi skal styrkje krava til miljøutgreiingar, slik at landskap og natur blir vektlagde meir. Eg meiner framleis at det skal vere rom for vidare utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, seier Bru.

Både ho og Rotevatn trur det blir færre vindkraftutbyggingar i framtida, ikkje minst fordi det no er eit rush i utbygginga sidan ordninga for såkalla grøne sertifikat for vindkraftverk går ut ved årsskiftet.

– Dette antek vi ut frå det som no er meldt inn. I tillegg har det jo vore ein stopp i behandlinga av nye konsesjonar i vente på ny politikk, seier Bru til NTB.

Naboar får meir å seie

Regjeringa vil auke innverknaden til kommunar og naboar i vindkraftsaker ved at dei ikkje lenger berre er ein høyringsinstans, men skal konsulterast gjennom heile prosessen.

– Kommunane har allereie betydeleg makt i desse spørsmåla. No vil dei få endå større innverknad og vil komme tidlegare inn i prosessen, seier Bru.

Avstandskrava til busetnad blir skjerpa til fire gonger turbinhøgda eller minimum 800 meter, medan støy skal dokumenterast grundig. Det skal ikkje lenger vere mogleg å endre høgda på vindmøllene etter at konsesjonen er gitt.

Det blir òg opp lagt til ein regionvis behandling av vindkraftprosjekt for å betre å kunne vurdere samla belastning for miljø og samfunn.

Bru peikar òg på det nye grepet med at fleire prosjekt kan få avslag langt tidlegare i prosessen dersom ein ser at utbygginga kan føre til store konfliktar.

I tillegg vil regjeringa skjerpe tidsløpet for konsesjonsbehandlingar. Frå interesse blir meld til bygginga startar, skal det gå maks seks–sju år.

– Det stiller strengare krav til utbyggjarane om å sikre fortgang gjennom heile prosessen, seier Bru.

Forventar debatt

Bakteppet for stortingsmeldinga er rabalderet etter at NVE la fram eit forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land i fjor. Forslaget vart stansa, men kunnskapsgrunnlaget vil likevel vere viktig i konsesjonsbehandlinga av nye søknader, heiter det i meldinga.

Meldinga vart lagt fram same dag som Stortinget behandla eit hasteforslag om at alle tidlegare gitte konsesjonar må gjennomgåast på nytt for å sjå om dei strid mot energilova.

Bru ventar debatt når Stortinget behandlar meldinga, antakeleg til hausten. Særleg strid kan det bli om at vindkraftkonsesjonar framleis skal behandlast innunder energilova og ikkje under plan- og bygningslova, slik mellom anna Frp har kravd. Det ville gitt kommunane makt til å gjere dei endelege vedtaka.

– Vi meiner at kraftutbygging er eit nasjonalt ansvar. Vindkraft er viktig for Noreg, seier Bru.

Bråk har gjort inntrykk

Men bråka rundt ei rekkje større vindkraftprosjekt har gjort inntrykk, erkjenner statsråden.

– Éin ting er at folk har følt seg trua når dei går på jobb. Sånn kan vi ikkje ha det. Men det gjer òg inntrykk at folk står føre meg og græt fordi det skal byggjast vindkraftverk i område som dei er glade i, seier ho.

– Trur du desse nye reglane vil bidra til å dempe gemytta?

– Eg håpar det, seier Bru.

