Sporvegen først i verda til å styre T-bana over mobilnettet

– No har Sporveien inngått ein avtale med Telia for å levere den trådlause kommunikasjonen til signalsystemet over mobilnettet sitt, skriv kollektivselskapet i ei pressemelding.

Ifølgje Sporveien er offentlege mobilnett meir framtidsretta, dei gir høgare driftssikkerheit og lågare kostnader.

Ordninga vil tre i kraft når det nye signalsystemet for T-banen blir sett i drift innan utgangen av 2027. Prosjektet har ei kostnadsramme på 5,4 milliardar kroner.

Mykje å spare

Kontraktsverdien med Telia ligg på rundt 100 millionar, og Sporveien reknar med å spare mellom 100 og 200 millionar kroner på å bruke offentlege mobilnett framfor å byggje og drifte eige nett.

Byråd for miljø og samferdsel Aril Hermstad seier det er ein stor dag for klima og passasjerane.

– Det gir moglegheit for 8 avgangar i timen når den nye Fornebubanen blir kopla med ein av dei austlege greinbanane. Alle avgangane frå Mortensrud kan køyrast gjennom sentrum, ikkje som no der halvparten av toga snur på Stortinget. Og på Grorudbanen kan det bli dobbelt så mange avgangar mellom Vestli og sentrum via Tøyen, seier Hermstad.

Trådlaus

Teknologien som Sporveien skal skaffe, baserer seg på CBTC-teknologi. Det er eit system som styrer og sikrar T-banetrafikken, basert på trådlaus kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

– Teknologien gjer det mellom anna mogleg å køyre med kortare avstand mellom T-banetoga. Det gjer at trafikken flyt jamnare og raskare, og legg til rette for fleire og meir presise avgangar enn det som er mogleg med dagens signalsystem, seier kommunikasjonsansvarleg i Sporveien, Thomas Aleksander Ege, til NTB.

