Solberg: Framleis fare for oppblussing av korona

innenriks

Solberg hadde sjølv bede om å få kome til Stortinget for å orientere om kva som har skjedd og vegen vidare i den ekstraordinære situasjonen landet har vore i dei siste månadene.

Ein går ut frå at den første bølgja av smitte er over no, og det er truleg berre snakk om nokre få hundre smitta i Noreg. Men smitten kan blusse opp att, åtvara Solberg.

– Regjeringa vil derfor ha høg beredskap gjennom sommaren. Eg ber om at Stortinget òg har ein slik beredskap, dersom det oppstår saker som treng rask behandling, sa ho.

Smitteimport frå utlandet utgjer kanskje den største risikoen for at smitten skal breie om seg på nytt. Sidan det er så få moglege smittekjelder i Noreg no, ventar styresmaktene ikkje nokon rask, generell auke.

– Men det er ei utfordring at sjukdommen kan spreiast nokså skjult – mellom personar med få eller berre milde symptom – i fleire veker før det dukkar opp nokon tilfelle med alvorleg sjukdomsgang, sa Solberg.

Vegen vidare

Solberg skisserte nokre hovudlinjer for oppfølginga frå regjeringa og helsestyresmaktene gjennom sommaren:

* Vektleggje testing, isolering og smittesporing.

* Gradvis opning av grensene.

* Målrette lokale tiltak. Viss smitte blussar opp i éin kommune, kan ein setje i verk tiltak lokalt.

* Dersom fleire kommunar i ein region blir ramma, blir det tilrådd at kommunane samarbeider om samla respons. Ved særleg inngripande tiltak skal tiltak koordinerast nasjonalt.

* Styrkje legemiddelberedskapen. Sjå på moglegheitene for produksjon av enkelte kritiske legemiddel i Noreg.

* Smittesporing kan kome under press dersom smitta aukar. For å møte utfordringa blir det jobba med tiltak som elektronisk deling av prøvesvar til innbyggjarar og helsepersonell. Enklare testmetodar og bruk av appen Smittestopp.

* Vurdere og forbetre beredskapsregelverket.

* Regjeringa vil vurdere nye økonomiske tiltak viss det blir behov for det.

* Regjeringa vil i dialog med arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar fram til august, vurdere behovet for eventuelle nye ordningar utover hausten.

Åtvarar mot samlingar i sommar

Solberg påpeika at anslagsvis berre 1 prosent av folket i Noreg har vore smitta. I mange kommunar har det ikkje vore nokon stadfesta smittetilfelle. Den store uroa no er at smitte skal spreie seg der mange møtest.

– Det er derfor framleis viktig å avgrense storleiken på arrangement, og regelen om ein meters avstand må haldast oppe, sa Solberg.

Ho bad om at vi alle må ha alvoret i situasjonen med oss, òg når vi skal nyte sol, sommar og ferie.

(©NPK)