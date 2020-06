Sanner: – Tiltaka skal fasast ut

innenriks

I debatten i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett viste Sanner til at bruken av oljepengar no er historisk høg.

– Tiltaka skal fasast ut, og Stortinget sluttar seg i dag til nokre justeringar mellom anna i permisjonsregelverket, attinnføring av arbeidsgivarfinansiering av kvotar for omsorgspengar og utfasing av kompensasjonsordninga for næringslivet, sa Sanner.

Han viste til at regjeringa i forslaget sitt til revidert budsjett la opp til å bruke 425 milliardar oljekroner, ein auke på 181 milliardar kroner sidan saldert budsjett. Det svarar til 4,2 prosent av Oljefondet. I tillegg vart pengebruken auka med ytterlegare 4 milliardar etter forhandlingane med Frp.

– Når økonomien blir betra, må vi tilbake til 3-prosentbanen for oljepengebruk. Det er viktig for å sikre at oljepengane kjem òg seinare generasjonar til gode, men også for å ha økonomiske musklar neste gong ei økonomisk krise rammar oss, sa Sanner.

Også koronatiltaka som er utarbeidde for å få fart på økonomien igjen, dei såkalla fase 3-tiltaka, vart debatterte i Stortinget fredag.

(©NPK)