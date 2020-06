SV-politikar foreslår grunnlovsendring for å gi ungdom stemmerett

innenriks

– Det er nesten eit klimatiltak å innføre stemmerett for 16-åringar, seier Øvstegård til Framtida.

Han grunngir dette med at fleire parti kan byrje å bry seg om klima og miljø når dei veit at dette er noko unge veljarar er opptekne av.

I mai gjekk vallovutvalet inn for å gi stemmerett til 16- og 17-åringar, men fleirtalet ønskjer berre å gi det i lokalval. Mindretalet gjekk inn for at 16- og 17-åringar òg skal kunne stemme ved stortingsval.

«Dette vil gi ungdom praktisk erfaring med demokrati, noko som kan auke framtidig valdeltaking. Fylkestinga og kommunestyra behandlar mange saker som angår ungdom, og som ungdom bør få moglegheit til å påverke gjennom stemmeseddelen,»heit det i grunngivinga.



