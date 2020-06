Regjeringa droppar forbod mot prisdiskriminering i daglegvarehandelen

innenriks

– Daglegvaremarknaden har mykje å seie for dei fleste. Derfor er det viktig at han fungerer godt, siger næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

I statsråd fredag la ho fram stortingsmeldinga frå regjeringa om konkurransen i daglegvarebransjen, som har fått namnet «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

Nybø seier at arbeidet med stortingsmeldinga har vist at det er ein risiko for at kundane betaler meir enn dei må for daglegvarer.

– Noreg har høgare prisar og mindre vareutval enn nabolanda våre. Dette vil regjeringa gjere noko med, og vi foreslår no ei rekkje tiltak, seier Nybø.

Daglegvaresatsing i Konkurransetilsynet

Regjeringa har dei to siste åra gitt Konkurransetilsynet 6,5 millionar kroner og 8,5 millionar kroner for å styrkje handhevinga av konkurranselova i daglegvarebransjen. Eitt av tiltaka i den nye stortingsmeldinga er å innføre ei permanent satsing på daglegvare i Konkurransetilsynet.

– Med denne satsinga kan Konkurransetilsynet halde oppe den styrkte handhevinga av konkurranselova, auke marknadsovervakinga og vurdere fleire tiltak som kan føre til meir konkurranse, seier Nybø.

Samtidig skal innkjøpsprisane no bli kontrollerte gjennom årlege kartleggingar.

Vil ikkje forby prisdiskriminering

I november i fjor viste ein gjennomgang frå Konkurransetilsynet at Norgesgruppen gjennomgåande får betre vilkår frå leverandørane enn Coop og Rema 1000. For nokre varer er prisforskjellen over 15 prosent.

I samband med dette har regjeringa vurdert om dei skal innføre eit forbod mot prisdiskriminering for å betre konkurransen, som enkelte aktørar har etterlyst.

I januar kom likevel ei ekspertgruppe med ein rapport der dei slo fast at eit slikt forbod kan gi høgare prisar for forbrukarane.

No er det klart at regjeringa ikkje vil innføre eit slikt forbod.

– Meir kunnskap om kvifor forskjellar oppstår, er viktig i kontrollen med innkjøpsprisar. Vi tek òg sikte på å innføre krav til grunngiving frå leverandørar som opererer med store forskjellar i innkjøpsprisar, seier Nybø.

Vanskeleg å finne gode butikklokale

Det har lenge vorte peika på at den dominerande posisjonen til Norgesgruppen, Coop og Rema i marknaden gjer det vanskeleg for nye å etablere seg. Årsaka er høge innkjøpskostnader for mindre aktørar og dårleg tilgang på attraktive butikklokale.

I stortingsmeldinga seier regjeringa at dei vil vurdere om konkurranseomsyn kan takast inn i plan- og bygningslova. Slike presiseringar er gjorde i lovverka i dei skandinaviske nabolanda våre.

Nybø sa til Dagens Næringsliv tidlegare denne veka at ho trur tiltak innan eigedom vil vere effektivt.

– Vi trur dette vil vere viktige tiltak som vil gjere det enklare å etablere seg. I Noreg har vi ein annan type handlemønster enn i andre land. Vi handlar oftare og lite, i tillegg til at vi handlar nær der vi bur. Derfor er butikktettleiken høg, og tilgangen til butikkar er viktig for kjedene, sa Nybø.

I tillegg vil regjeringa undersøkje verknadene av ein standardisert konkurransetest når nye butikkar blir etablerte i eit geografisk område.

Styresmaktene vil òg undersøkje om nye aktørar har reell tilgang til grossisttenester, og om det er behov for at tilgangen blir regulert.

