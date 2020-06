Rapport: – Fleire smitteverntiltak i fengsla gjekk for langt

innenriks

Sivilombodsmann Hanne Harlem har undersøkt korleis covid-19-pandemien påverka forholda for innsette i norske fengsel i den første tida etter at pandemien braut ut.

Rapporten slår fast at mange av tiltaka har vore viktige for å verne innsette mot smitte, men seier òg at inngripande smitteverntiltak, som isolasjon, er innført i strid med menneskerettslege standardar og helsefaglege råd.

– Mykje taler for at mindre inngripande tiltak kunne oppfylt det same formålet om å verne dei innsette mot smitte, seier Harlem.

– Har måtta gjere vanskelege val

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud seier det er positivt at Ombudsmannen følgjer opp vilkåra for dei innsette, men påpeikar overfor NTB at koronasituasjonen har vore utfordrande for fengsla.

– Kriminalomsorga har måtta gjere vanskelege val og prioriteringar under pandemien. Vurderingane våre vart gjorde for å verne liv og helse for dei innsette, og slik er det framleis, seier Sannerud.

Strid om inngrepa hadde heimel i lov

I mars vart det innført karantene i to veker for alle nyinnsette. Karantenen innebar i realiteten at dei vart plasserte i isolasjon med svært avgrensa menneskeleg kontakt.

Rapporten meiner at fengselsstyresmaktene manglar lovheimel for nokre av desse inngrepa. Det er direktoratet usamd i og viser til straffegjennomføringslovas §37, om behovet for å halde oppe ro, orden og sikkerheit ved fengsla.

– Dersom Kriminalomsorga ikkje hadde sett i verk tiltak, er det grunn til å tru at situasjonen for innsette i fengsla i dag hadde vore svært annleis, skriv Kriminalomsorgsdirektoratet i ein e-post til NTB.

(©NPK)