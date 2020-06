Naturvernforbundet om vindkraftinnstrammingar: – Ikkje nok

innenriks

– Vi er glad for innstrammingane, men vi fryktar framleis store naturøydeleggingar. Og det er fordi regjeringa ikkje har vore villig til å sjå på dei konsesjonane som allereie er gitt, seier leiar i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, til NTB.

Ho meiner det er bra at natur- og miljøomsyn skal vektleggjast tyngre framover.

– Men dei store konfliktane vi ser rundt oss no, handlar om dei konsesjonane som allereie er gitt. Og der har ikkje regjeringa vore villig til å gjere noko, seier Ask Lundberg, som set lita si til at eit fleirtal på Stortinget no sender fleire av desse konsesjonane i retur til regjeringa for ein ny gjennomgang.

– Mogleg å stanse

Onsdag kravde fylkespolitikarane i Møre og Romsdal full stans i utbygginga på Haramsøya, der det den siste tida har vore demonstrasjonar. Også på Øyfjellet i Mosjøen i Nordland har det vore store protestar, medan utbygginga av vindkraftanlegget på Vardafjell i Sandnes har vore svært omstridd.

– Det er heilt klart mogleg å stanse ein konsesjon som er gitt. Energilova seier tydeleg at dersom det har komme fram ny vesentleg kunnskap, så kan konsesjonen trekkjast tilbake. Det kan gjelde dårlege miljøfaglege undersøkingar og ny informasjon om artar og natur, eller det kan vere anlegget og turbinane sin storleik og omfang som er endra, seier Ask Lundberg.

Rotevatn: – Skal mykje til

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) seier til NTB at det skal mykje til før ein konsesjon blir trekt tilbake.

– Noreg er ein rettsstat, og vi driv ikkje forvaltning med tilbakeverkande kraft. Har du fått ein rett, og alle prosessar er følgde, så er det ikkje berre å trekkje tilbake ein konsesjon. Investorar har krav på føreseielegheit, seier han.

(©NPK)