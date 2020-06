Lagmannsretten: Eit avtala samarbeid om innførsel av hasj

innenriks

Det kom fram då dommar Halvard Leirvik las opp dommen i Borgarting lagmannsrett fredag. Innbrotet, som i realiteten var ein hemmeleg aksjon frå politiet mot ein bygning i Sørkedalsveien i Oslo, skjedde desember 2013.

– Jensen hevdar at Cappelen i etterkant av det hemmelege beslaget sa til han at ein venn hadde mista 100 kilo hasj. Dette er eit stort kvantum, og lagmannsretten meiner at Jensen ikkje har gitt noka plausibel forklaring på kvifor han ikkje involverte andre i Oslo-politiet på dette tidspunktet, las Leirvik frå dommen.

Lagmannsretten meiner at kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen i dette tidsrommet «med styrke stør at det låg føre eit avtala samarbeid mellom dei to om innføring av hasj».

(©NPK)